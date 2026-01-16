2025Ç¯¤Î½¢¼Â¤ÎÆþ»î ²¬»³¸©¤ÎÁ´ÆüÀ©»äÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»î¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©»ä³Ø¶¨²ñ¤¬¡¢1·î22Æü¤È23Æü¤ËÆþ»î¤ò¹Ô¤¦¸©Æâ21¤Î»äÎ©¹â¹»¤Î½Ð´ê¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5425¿Í¤ÎÄê°÷¤ËÂÐ¤·¡¢±ä¤Ù2Ëü7203¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï5.01ÇÜ¤Ç2025Ç¯¤ò0.05¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ ÇÜÎ¨¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5¹»¤Î10¥³&#