¿·³ã¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂçÎÌ¥´¡¼¥ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï1·î15Æü¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÆü¾Ï³Ø±à¹â¡ÊµÜºê¡Ë¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢11¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÂçÎÌÆÀÅÀ¤ËÊ¨¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¤Ï6Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢9Æü¤«¤éµÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢J2¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï2·î