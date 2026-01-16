¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿JRÎ¦±©À¾Àþ¤¬16Æü¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤ËÍøÍÑµÒ¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤ÎJR¿·¾±±Ø¤Ç¤Ï¡¢16ÆüÄ«Áá¤¯¤«¤éÎ¦±©À¾Àþ¤Î»ÏÈ¯Îó¼Ö¤ÎÍøÍÑµÒ¤ä±¿¹ÒºÆ³«¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬¥Ûー¥à¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¦±©À¾Àþ¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»47¹æ¡Ö¹â²°Æ»Ï©¡×¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¹©»ö¤Ç2022Ç¯5·î¤«¤é±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¤«¤é¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò1