¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Î¸°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢²È¤Î¼Ö¤ò¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀîºê´õ¡ÛÉ×¡¦¥¢¥ì¥¯¤¬¼Ö¤Î¸°¤òÊ¶¼º¤·¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È!! ️¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤«¡×Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¸°¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¼Ö¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¸°¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¸°¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥ì¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤â¤é