¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎµÜºêÎÜ°Í¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±þ±ç¤¹¤ë¥×¥íÌîµåµð¿Í¤¬¡¢³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿³ÚÅ·Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£µÜºê¤Ï¡¢µð¿Í¤¬Â§ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤¿¤ÀÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö40Ç¯µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈFA¤Ç¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¤â¤¦¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ