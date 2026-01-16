Ìîµå¡¦¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢ºòµ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤òÀï¤¦Æ±ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏMLBÄÌ»»223¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¥×¥ì¥¤¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Ã¥»°¿¶¤Î¿ô¤Ï3052¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬²ÃÆþ¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê³°¤ÏËèÇ¯20»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£ºòµ¨¤Ï¥±¥¬¤«¤é²óÉü