KDDI¤Ï¡¢au¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ÖiPhone Air¡×¤òÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£ÊÑ¹¹¸å¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï4Ëü8400±ß～¡£ 1·î16Æü¤«¤é¡¢¡ÖiPhone Air¡×¤ò¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×Å¬ÍÑ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£256GB¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9Ëü2400±ß¤«¤é7Ëü400±ß¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ì¤Ë¡Öau Online Shop ¤ªÆÀ³ä¡×¤Ë¤è¤ë2Ëü2000±ß¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È