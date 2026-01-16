実写版『ヒックとドラゴン』の続編映画『ヒックとドラゴン2（仮題）』にて、主人公ヒックの母親・ヴァルカ役をケイト・ブランシェットが演じることがわかった。アニメーション版からの続投となる。米が報じた。 本作はアニメーション版の第2作『ヒックとドラゴン2』（2014）を実写化するもので、前作の公開に先がけ、2025年4月にユニバーサル・ピクチャーズが製作を発表していた。前作から5年後、地図に