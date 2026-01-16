¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§BANDAI SPIRITS ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Û 1·î16Æü12»þ ÈÎÇäºÆ³« ¡ÖHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡× ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë4¼ï¤ò1·î16Æü12»þ¤è¤êÈÎÇäºÆ³«¤¹¤ë¡£ º£²óºÆÈÎÍ½Äê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¡ÖRG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0¡×¡ÖHG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯(SEED FREEDOM Ver.)¡×¤È¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/35 SCALE ¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë¡Ê¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ