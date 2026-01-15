Image: Generated with Gemini ¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2018Ç¯1·î15Æü¡¢¡ÖGoogle¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏiPhone X¤ÎÅÐ¾ìÄ¾¸å¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë¥Î¥Ã¥Á¤ä¥Ù¥¼¥ë¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤«¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ