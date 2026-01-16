Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê16Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é°ì»þ400±ßÄ¶²¼¤²¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Çº£½µÁ°È¾¤Ë³ô²Á¤¬µÞÆ­¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤ÆÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ235±ß91Á¬°Â¤Î5Ëü3874±ß59Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï10.46¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3658.52¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏºòÇ¯Ëö½ªÃÍ¤¬5Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ