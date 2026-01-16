ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤¬16Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢²ñÄ¹¿Í»ö¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½²ñÄ¹¤ÎÎÓ¶Õ¸ã»á¤Î¿ÊÂà¤¬µÄÂê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÎÓ»á¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎÂÑ¿ÌÀß·×¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµÁàºî¤·¤¿ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¡£