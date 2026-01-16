Î©·ûÌ±¼ç¡Ü¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁíÁªµó¤Î¾ðÀª¤â°ìÊÑ¡£ºÇ¿·¾ðÀª¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»Éô¤¬¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Önews every.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£Î©·û¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç167µÄÀÊ¤Î°µ¾¡¡©Æü¥Æ¥ìÀ¯¼£Éô´±Å¡¥­¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡½¡½¡Ö¡ÊÁ°²ó2024Ç¯ÁíÁªµó¤Î¡Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¸º¤ê¡¢Î©·û