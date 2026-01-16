¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ë¸þ¤«¤¦·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤é¡á16Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼êÂ³¤­¤ËË¬¤ì¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬»É¤µ¤ì1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï16Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·úÊªÄÂÎÁ¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Î¾®·ª¼÷¹¸¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È½»¿Í»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê