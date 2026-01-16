±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¼èºàÆü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎÅù¿È¤ä¿ÈÄ¹º¹ºÝÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①② ¢£²º¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤àÌÜ¹õ¤È¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÉÍÊÕ 2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¶´¤ó¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ÌÜ¹õ¤ÏÁ°È±¤òÊ¬¤±¤¿