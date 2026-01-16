16ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð 81339 -19.3 49210 £². ½ã¶ä¿®Â÷9670 -63.7 42770 £³. Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð9187 -31.95052 £´. ½ã¶â¿®Â÷6867 -41.8 22300