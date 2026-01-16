Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¯¤È¤­¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¡£¤¹¤ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤È²Î¼êÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö°Õ³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£»³Î¤¤â¡Ö¸ÆµÛ¤¹