ÂçÅýÎÎÎá¤ò¼õ¤±¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÌ¾¾Î¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿É¸¼±¤òÅ±µî¤¹¤ëºî¶È°÷¡á2025Ç¯9·î5Æü/Mike Pesoli/AP¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯9·î¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ò¡ÖÀïÁè¾Ê¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÏºÇÂç1²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó198²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£µÄ²ñÍ½»»¶É¡ÊCBO¡Ë¤¬14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¿ä·×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£CBO¤¬Ì±¼çÅÞ¾å±¡µÄ°÷2Ì¾¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñ