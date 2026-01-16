ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬16Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È20Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¡É¤È¤¤¤¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦À¶ÄÍ¿®Ìé»á¡Ê43¡Ë¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¶ÄÍ»á¤¬VTR½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¾¾»³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿À¶ÄÍ»á¤Ë¡¢¾¾»³¤Ï¡ÖÀ¶ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤Ð¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï²¿¤«ÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£20Âå¸å