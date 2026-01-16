ADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤«¤éÀìÂ°·ÀÌó²òÌó¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢Ìó430²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¸µNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼DANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡á20¡Ë¤¬¡¢Ìó3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥ä¥Ê¡ÊYou Are Not Alone¡Ë¡×¤Ï11Æü¡ÖDANIELLE¤¬3²¯200Ëü¥¦¥©¥ó¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸î»ùÆ¸µÚ¤Ó¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï16Æü¡ÖË¡Åª¹¶