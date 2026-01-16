¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï1·î14Æü¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î³ÎÄê¿½¹ð·Ð¸³¼Ô400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï82.3%¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡ÖÌÌÅÝ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×(55.5%)¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¼ê´Ö¤ä»þ´ÖÉéÃ´¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¡£ºÇ¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ëºî¶È¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î