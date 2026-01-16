¡Ê»ñÎÁ¡Ë°æ¸¶Å´Æ» °æ¸¶Å´Æ»¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©°æ¸¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢17Æü¤È18Æü¤ËÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬Áí¼Ò»Ô¤Î²¬»³¸©Î©Âç³Ø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ä«Í¼¤Î·×6ÊØ¤ò2Î¾ÊÔÀ®¤ËÁý¤ä¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡ÊÄÌ¾ï¤Ï1Î¾ÊÔÀ®¡Ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¡Ö°ìÈ¯ÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¹ç³Ê¤äÊõ¤¯¤¸µ§´ê¤Ç»²ÇÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¸¶»Ô¤ÎÂµ¿À°ð²Ù¤Çµ§´ê¤·¤¿¡Ö¹ç³Ê±ôÉ®¡×¤ò¡¢17Æü6»þÈ¾¤«¤é8»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°æ¸¶±Ø¤Ç±ØÄ¹¤¬ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£ ¼ÖÎ¾¤ò