¡Ò¡ÚÆÈÀê¹ðÇò¡Û¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¡ÈÉÂµ¤¡É¤À¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡×ME:I²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿³èÆ°µÙ»ß¡õÃ¦Âà¤Î¿¿Áê¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯1·î14Æü¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼COCORO¤³¤È²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡Ê²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¡¢À¾»³À²´ðÊÛ¸î»Î¡Ë¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ÎHP¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ÃÆ£¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£