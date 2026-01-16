¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPointMap¡Ü¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤ä¶å½£¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÎ¹´Û¡ÖKAWACHI BASE-Î¶±ÉÁñ-¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¶å½£¤ª¤¹¤¹¤á²¹ÀôMAP¡×¡ÖPointMap¡Ü¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·