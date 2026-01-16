±öÌîµÁÀ½Ìô¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¼£ÎÅÌô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Í½ËÉ¡¦¿ÇÃÇÅù¤òÄÌ¤¸¤¿´¶À÷¾É¤Î¶¼°Ò¤«¤é¤Î²òÊü¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢Åß¤Î´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÌó6³ä¡Ê60.2¡ó¡Ë¤¬´¶À÷¾É¤Ë¡Ö´·¤ì¡×¤ò´¶¤¸¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê49.1¡ó¡Ë¤¬´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤é¤«¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÊÑ°Û³ô¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ