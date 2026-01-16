¡Ö°¦¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ëº§¤È¤Ê¤ë¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿½÷À­¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¡ØÈà»á¤Î¼þÊÕ»ö¾ð¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û»Ò¤É¤â¤ò¤­¤Á¤ó¤È°é¤Æ¾å¤²¤ë¡ÖÇ¯¼ý¡×¤¬¤¢¤ë¤«¡ÖìÔÂô¤¬¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À­¡Ë¤È