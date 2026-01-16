£±£¶Æü¡¢»³Åì¾Ê²­¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¹ò¿ÀÀ±£±¹æÍÚ£·¡×¡£¡ÊÆü¾È¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°Âíì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÆü¾È1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾Ê¤ÎÂÀ¸¶±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï16Æü¸áÁ°4»þ10Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±5»þ10Ê¬¡Ë¡¢Äãµ°Æ»IoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë±ÒÀ±·²¡ÖÅ··¼À±ºÂ¡×Âè6¥°¥ë¡¼¥×¤Î±ÒÀ±¤òÅëºÜ¤·¤¿³¤¾åÈ¯¼Í·¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¹ò¿ÀÀ±1¹æÍÚ7¡×¤ò»³Åì¾Ê²­¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£±ÒÀ±¤ÏÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡££±£¶Æü¡¢»³Åì¾Ê²­¤«¤éÂÇ