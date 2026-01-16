¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤Ç16ÆüÄ«¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢·×4Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î±ê¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¿ÄÍ»ÔÆî¶âÌÜ¤Ç½»Ì±¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö2³¬¤Ëµï¤Æ¡¢±ì¤È²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ½»Ì±¤Ï¡Ö²»¤¬¤·¤¿¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤¿¤é±ê¤Î¸÷¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Ê¤É·×4Åï¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É1