OpenAI¤¬ChatGPT¤òÍÑ¤¤¤¿ËÝÌõ¥µ¥¤¥È¡ÖChatGPT Translate¡×¤ò¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎËÝÌõ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖChatGPT¤ËËÝÌõ¤È¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤òÆ±»þ¤ËÍê¤àµ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ChatGPT Translatehttps://chatgpt.com/ja-JP/translate/¾åµ­¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆChatGPT Translate¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢GoogleËÝÌõ¤äDeepL¤Ê¤É¤ÎËÝÌõ¥µ¥¤¥È¤Ë»÷¤¿²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º¸Â¦¤ÎÆþÎÏÍó¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È±¦Â¦¤Ë