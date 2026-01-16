¥¢¥æー¥È¤Ï¡¢Noble Audio¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖFoKus Rex5¡×¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Àº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡ÖFoKus Rex5 Black¡×¤ò1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï69,300±ß¡£ÈÎÇä¤ÏÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥­¥Ï¥Ð¥ée»Ô¾ì¡×¤ª¤è¤ÓÀµµ¬¼è°·ÈÎÇäÅ¹¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡£ FoKus Rex5 Black¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖFoKus Rex5(Green)¡×¤È¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤Î¥«¥éー¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡ÈRex(²¦)¡É¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉTWS¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£