¼«Ì±ÅÞ¤Î¹âÌÚµ£¸µ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê70¡Ë¤Ï16Æü¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¡Ö5¿ÍÁÈ¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡°æ2¶è¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£