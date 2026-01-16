¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¡È¥Í¥³¤¤¤Ì¾ðÊó¡É¤ò¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Í¥³¤¤¤Ì¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ïÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡ª¥ì¥È¥íµÊÃã¤Î¡ÈÌþ¤ä¤·´ÇÈÄ¥Í¥³¡É1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·½É ¥ì¥È¥íµÊÃã¤ÎÌþ¤ä¤·´ÇÈÄ¥Í¥³¥³¥ó¥Ó¡×¤ä¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¤Î´Ç¼è¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¢¡¥ì¥È¥íµÊÃã¤ÎÌþ¤ä¤·´ÇÈÄ¥Í¥³¥³¥ó¥Ó¿·½É»°ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë1978Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥ì¥È¥í¥«¥Õ¥§¡£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ë°Ï¤Þ