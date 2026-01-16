¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～2026Ç¯1·î17Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥­¥ó¥Ð¥êー ¥Ó¥ì¥ë] 0 - 2 [¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂè5Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¡¢¥­¥ó¥Ð¥êー ¥Ó¥ì¥ë¤ÈÂè8¥·ー¥É¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³¤¬ÂÐ