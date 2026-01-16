¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û INI¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤Æ¡¢À¾Þ«¿Í¤¬1·î16Æü0»þ¤Ë¡ÖGOAT ICON¡×¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¶È³¦¤Ç¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹°Ù¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊINIÀ¾Þ«¿Í¡Ë ¡ÖGOAT ICON¡×