Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìºâ·Ð¤Ï15Æü¡¢¡Öº£Ç¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡£º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë´ü´Ö¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î¹Ò¶õÊØ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2376ÊØ¤Ç·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ¾ðÊó¡¦Í½Ìó¥¢¥×¤Î¡Ö¹ÒÈÉ´É²È¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀá´ü´Ö¤ÎÆüËÜÏ©Àþ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç40¡óÄ¶¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£15Æü¸½ºß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë2376ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ç¹ÒÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Î36¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¹Ô¤­¤Î¼çÍ×¤Ê½ÐÈ¯ÃÏ