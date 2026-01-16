Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿ÒéÁ°ÊóÆ»´±¤Ï1·î15Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈEU¤Ïº£·î12Æü¡¢EV¤ò¤á¤°¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Á°¸þ¤­¤ÊÀ®²Ì¤ò¿ë¤²¤¿¤ÈÆ±»þÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñÆâ³°¤Î³Æ³¦¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈEU¤Î¶È³¦¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤·¡¢´°Á´¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î°Æ·ï¤Î¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»Ô¾ì¤Î