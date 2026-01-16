¥É¥³¥â¤¬ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡£NTT¥É¥³¥â¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏËÜÆü¤«¤é3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥É¥³¥â¡ßNetflix ´Ñ¤ë¤Ê¤éº£¡ª½Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç´Ô¸µº×¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥³¥â¤äahamo¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖÇú¥¢¥² ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖNetflix¡×¤ò¿·µ¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥É¥³¥â MAX/¥Ý¥¤³è MAX¥æ¡¼¥¶¡¼¡§2670±ßÁêÅö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è