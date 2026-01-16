±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬ÊóÆ»¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î´ÑµÒÆ°°÷À¤³¦µ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê·×²è¤¬¡¢YouTube¤È¿·¶½¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖiVisit¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÊIVB¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¿Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£7·î11Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢Ìó15Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÖÊ¸²½Åª¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¤Ê¤ë¡£