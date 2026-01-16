¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤¬¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Î¸øÊç¤¹¤ë¡Ö±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£µ¡³£¹©³Ø²Ê¤ÎÅÏîµÊÝ¿¿¶µ¼ø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Ï5¤Ç¤Î½ä¹Ò¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÖJAXA±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤Ø¤Î»²²è¡× »²²èµ¡´Ø¡§¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹ »³ÅÄ ½ã¡Ë»ö¶ÈÌ¾¡§JAXA ±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶ÈºÎÂò¥Æ¡¼¥Þ¡§Í¢Á÷¥â¡¼¥ÉÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¶ËÄ¶²»Â®Èô¹Ô¼Â¾Ú