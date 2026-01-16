ÎëÍ¿¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡¦ÅÄ»Ò¤Î±º¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¹Ýºà¸þ¤±±Ä¶ÈÁÒ¸Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò´°Î»¡£ºÇ¿·¤ÎÌµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö¡ÊAGV¡ËÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤ä¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨À­¤È°ÂÁ´À­¤ò¹â¤á¤¿¿·ÁÒ¸Ë¤¬²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£ ÎëÍ¿¡ÖÅÄ»Ò¤Î±ºÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼1¹æÁÒ¸Ë¡×  ²ÔÆ¯³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÅÄ»Ò¤Î±º¹Á166-1±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó2,960Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÈßÉôÊ¬´Þ¤à¡Ë¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤ Ê¿²°·ú¤Æ ÎëÍ¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï