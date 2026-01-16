³ô¼°²ñ¼ÒBACON¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¤¦¤µ¤®¤ÎºîÉÊ¤ÈÊªÈÎ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¤¦¤µ¤®¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼Very Berry»á¤ÎÃ±ÆÈ¸ÄÅ¸¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¾¸Å²°¤Ø¾åÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡ÖVery Berry¸ÄÅ¸ 2026¡×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡Á2·î23Æü(·î¡¦½Ë)µÙ´ÛÆü¡§2·î16Æü(·î)¡Á2·î20Æü(¶â)±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á18:00²ñ¾ì