ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç¿Í¤ÈÌ´¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤À¡£¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ®¸ù¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë³ëÆ£¤äÇÔËÌ¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î¡È¤à¤­½Ð¤·¤Î¾ðÇ®¡É¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥­¥ã¥¹