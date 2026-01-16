¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¡¢°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¿Íµ¤¥­¥ã¥Ð¾î¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌ®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÎä¤¿¤µ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØCHANCE¡õCHANGE¡Ù#47¤¬ÊüÁ÷¡£MC¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¡¢ABEMA¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥­¡¼¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤·¤ó¤¤¤Á¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¿Íµ¤¥­¥ã¥Ð¾î¡¦¤ß¤ê¤ó¤µ¤ó¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±½é¤á¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢