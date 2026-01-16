¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥·¥êー¥º¡ÖREDMI Note 15¥·¥êー¥º¡×¤ò1·î15Æü¤è¤êÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¤â¤¦Íî²¼¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©¾¦ÉÊ²èÁü°ìÍ÷ REDMI Note¥·¥êー¥º¤ÏXiaomi¤¬»ý¤Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤äËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÑµ×À­¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤¿À½ÉÊ¤À¡£¡ÖREDMI Note 15¥·¥êー¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØREDMI Note 15 5G¡Ù¤È¡ØREDMI Note 15 Pro 5G¡Ù¤Î2À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¡ØREDMI Note 1