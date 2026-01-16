V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï£±·î16Æü¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¢¥ó¥Þ¤Ï2017Ç¯¤ËÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££±Ç¯ÌÜ¤ÏJ£²¤Ç32»î¹ç¡¦11¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¡¢J£±¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£J£±¤ÇÀï¤Ã¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Ï31»î¹ç¡¦£¶ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢23Ç¯¤ËÄ¹ºê¤ËÉüµ¢¡£½ÅÍ×ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿25