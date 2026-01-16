King Gnu¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£7·î14Æü¡¢15Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£King Gnu¤¬²£ÉÍ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡õ¥¯¡¼¥ë¡ªKing Gnu¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿º£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢King Gnu»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÅÔ»Ô¡¢¸ø±é¿ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²£ÉÍ¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Á´16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó