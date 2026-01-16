16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Âç¼êSNS¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÄä»ßÁ¼ÃÖ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©Åö¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Platforms restrict access to 4.7 million under-16 accounts across Australia | eSafety Commissionerhttps://www.esafety.gov.au/newsroom/media-releases/platforms-restrict-access-to-47-million-under-