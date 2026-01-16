Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È1¥É¥ë¡á7.0078¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ0.0014¡Ë ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Î¿ä°Ü 26/01/157.0064 26/01/147.0120 26/01/137.0103 26/01/127.0108 26/01/097.0128