¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêËÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·ëËö22ºÐ¡ÈºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ÉÎÏ»Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÖ¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·àÅª¤Ê·èÃå¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨µ»¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÛÄê³°¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°ÃÊÌÜÈ¬ËçÌÜ¡¦»³Æ£¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤È»°ÃÊÌÜ»°ËçÌÜ¡¦ÆÊÀ¶Î¶¡Ê½ÕÆüÌî¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£¿ÈÄ¹181.6¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å72.7¥­¥í¤È¥¹¥ê¥à