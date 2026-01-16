ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Ë¡Î§²È¤ÎÌò¤¬Â¿¤¯¡ÖË¡Áâ³¦¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢Ë¡Î§²È¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¾Ò²ð